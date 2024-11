Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de noviembre de 2024 PONZI DEL CONURBANO

Escándalo: Cositorto reveló que aportó a la campaña de un exintendente PRO

El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, enfrenta un juicio por presunta estafa piramidal. aseguró que puso unos 65.000 dólares para que Martiniano Molina le gane la intendencia de Quilmes a Mayra Mendoza. "Encima perdió”, lanzó desde la cárcel.

