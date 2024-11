Volver | La Tecla Nacionales 15 de noviembre de 2024 ECONOMÍA

Economía: las compras en el exterior estarán exentas de varios impuestos

Abarca rubros como ropa, juguetes y pequeños electrodomésticos de operaciones vía courier. Los límites de importación van a pasar de 1.000 dólares a 3.000 por envío. Para uso personal no se abonarán aranceles por los primeros 400 dólares, pagando sólo el IVA.

