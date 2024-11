Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de noviembre de 2024 “RICO EN DATA”

En medio del escándalo por los libros, la educación financiera se cuela en las escuelas bonaerenses

Luego de la polémica por libros que repartió el Gobierno bonaerense, la gestión de Kicillof lanzó un programa destinado a brindar herramientas sobre la toma de decisiones financieras responsables.

Compartir