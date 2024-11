Volver | La Tecla Nacionales 14 de noviembre de 2024 MOTOSIERRA AFILADA

Nación le corta el chorro al ENOHSA: cuál será el impacto en la Provincia

En el marco del proceso de ordenamiento de las cuentas públicas, el Ministerio de Economía, a través del Decreto Nro. 1020/2024, determinó la disolución del ENOHSA. Cómo afectará esta medida a la Provincia

