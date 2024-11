Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de noviembre de 2024 HOTEL DUBROVNIK

Derrumbe en Gesell: peritan los celulares incautados en la causa

Los peritajes comenzaron hoy con el teléfono de una de las víctimas. A su vez, los celulares de las arquitectas María Laura Lagana y Martha Pérez Schneider también serán sometidos a pericias.

