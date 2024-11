El gobierno nacional sigue manteniendo una buena imagen y el apoyo de su electorado

Una encuesta de D´allessio Idol Berensztein sobre el humor político y social revelóLa Libertad Avanza sigue manteniendo una buena imagen y el apoyo de su electorado en los primeros once meses de gestión y, además mostró las principales preocupaciones de la población.





En primer lugar, cuando analizan la situación económica actual se ve una mejora de 5 puntos respecto del mes anterior con un 42%. Este valor se explica por una recuperación del optimismo de los votantes de LLA (69%), y un pesimismo estable entre los votantes de UP (91% cree que está peor).

Respecto a las expectativas económicas para el año próximo, las perspectivas de mejoría económica continúan superando a las perspectivas de empeoramiento. Un 48% de la población cree que la economía estará mejor dentro de un año y un 47% evalúa que la economía estará peor. Estas tendencias tienen como telón de fondo el elevado optimismo para el futuro entre los votantes de LLA (80% cree que estará mejor), que contrasta con el pesimismo de los votantes de UP (85% cree que estará peor).





Al ser preguntados por su situación económica particular, entre los encuestados triunfó el pesimismo, con un 58% manifestando que se encuentra peor que el año pasado. No obstante, este valor representa una mejoría respecto de agosto, en donde un 63% expresó malestar sobre su situación personal. La segmentación por voto revela que los votantes de LLA tienden al optimismo (58% en octubre) mientras que los votantes de UP se ven más perjudicados (85% en octubre).

El gobierno de Javier Milei llega a su onceavo mes de mandato con una aprobación del 47% y una desaprobación del 50%.





La evaluación de la gestión del gobierno de los respondientes varía según su identificación partidaria. Entre los votantes de UP en el balotaje, el 95% expresó una opinión negativa de la gestión de Milei (cinco puntos más que el mes anterior). La aprobación a la gestión experimentó una recuperación de 9 puntos en un mes entre los votantes de LLA, volviendo a valores similares a los de comienzo de gestión (81%).

La inseguridad permanece en la primera posición como el tema que más preocupa a los argentinos, con el 58%. Le siguen la incertidumbre en la situación económica en segundo lugar, con el 57% y los ajustes que está haciendo el gobierno, con el 52% en tercer lugar. Por primera vez desde que se realiza la medición, la inflación no se ubica en el top 3 de preocupaciones entre los encuestados, con el 49%.

Al segmentar por voto, podemos identificar que la agenda de inquietudes de los seguidores de LLA se compone de la atención por la inseguridad (70%) y la impunidad de la corrupción kirchnerista (65%). Entre los seguidores de UP, el ranking de preocupaciones nuevamente es puramente económico y se conforma con los ajustes que está haciendo el gobierno (92%), la incertidumbre en la situación económica (90%) y la inflación (70%).





Patricia Bullrich destrona a Victoria Villarruel como líder del ranking de referentes políticos con un 44% de imagen positiva. Le sigue la vicepresidente con 43% y el presidente Milei con 41%. Villarruel presentó una caída mes a mes de 9 puntos, mientras que Milei cae un solo punto.

El opositor mejor valorado por los encuestados es Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, con un 36% de apreciación positiva, pero un balance neto negativo de 24 puntos.







La encuesta completa de D´allessio Idol Berensztein