Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de noviembre de 2024 PRESUPUESTO 2025

Intendentes opositores ponen el foco en las obras y los recursos provinciales

Los jefes comunales también quieren ser parte de la discusión de la ley de leyes y hacen saber sus demandas. El PRO y la UCR coinciden en exigir obras.

Compartir