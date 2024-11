Por falta de quorum se cayó la sesión por el DNU en Diputados

Diputados tenía fecha confirmada para tratar de limitar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, pero la bancada opositora no llegó al mínimo para comenzar la sesión y fue postergada para el próximo 21 de noviembre por un pedido al Presidente de La Cámara Baja Martín Menem.

"Los bloques que convocamos a la sesión especial de hoy decidimos postergarla para el jueves 21/11 a las 11. Motiva esta decisión que el oficialismo convocó a la comisión para tratar el presupuesto 2025. Veremos si el gobierno tiene voluntad o no de tener ley de presupuesto", ratificó el bloque de UxP, que preside Germán Martínez, en un comunicado.

De esta manera se cumplió lo que esperaban, al menos desde el PRO quien había tomado la decisión de no acompañar el pedido del kirchnerismo y por contrario celebraron al igual que el oficialismo, el tropiezo de Unión por la Patria que no pudo lograr la votación.



El diputado Cristian Ritondo se hizo eco e redes sociales:"no nos prestamos al circo del kirchnerismo", sostuvo uno de los principales dirigentes del PRO quien se reunió con la tropa amarilla en el dìa de ayer para tomar esta postura en la sesión de hoy



No hay quorum, no hay sesión. Los diputados del @proargentina no nos prestamos al circo del kirchnerismo. pic.twitter.com/Zf6Urnje6M