Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de noviembre de 2024 EL PROYECTO

Ley Impositiva: las claves de la normativa recaudatoria para 2025

Junto con el Presupuesto, el Gobierno bonaerense dio conocer los lineamientos de la Ley Impositiva. Cuáles son los detalles con los que apunta recaudar la administración provincial

Compartir