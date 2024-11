Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de noviembre de 2024 CONFERENCIA

Con la Vía Troncal Navegable como punta de lanza, Bianco cargó contra el Gobierno

Con presencia del Gobernador, Carlos Bianco encabezó una nueva conferencia junto a la vicegobernadora, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo de la Comunidad.

