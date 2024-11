Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de noviembre de 2024 ECONOMÍA Y POLÍTICA

De cara a un 2025 austero, Kicillof expone los ejes del Presupuesto bonaerense

Mientras los municipios esperan la transferencia de la última cuota del FFFM y crece la inquietud, este lunes el ministro de Economía presentará en la Legislatura el Presupuesto y la Ley Impositiva 2025. Bronca opositora que se mete en la discusión por el Presupuesto 2025.

Compartir