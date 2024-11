Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de noviembre de 2024 POSIBLES CAUSAS

Hoy comienzan las primeras pericias en el hotel Dubrovnik

Conforme a lo informado por el estudio jurídico del abogado Miguel Ángel este lunes a las 10.00 comenzarán las “labores técnico periciales” en las inmediaciones del lugar.

