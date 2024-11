Volver | La Tecla Nacionales 9 de noviembre de 2024 COMPLICADO

Rechazaron el pedido de Fernández para desplazar al fiscal de la causa por violencia de género

El juez Eduardo Farah, de la sala II de la Cámara Federal, entendió que el recurso fue “mal concedido” por Ercolini porque “por regla, la resolución del juez que rechaza la recusación del fiscal no resulta recurrible”.

