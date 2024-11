Tras los reclamos a Milei, nace un observatorio de obras públicas en PBA

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires creó el Observatorio de Obras y Servicios Públicos con el objetivo de mejorar un especto clave en la gestión de Axel Kicillof. La medida se concretó a través de la Resolución Nº 1172, publicada este viernes en el Boletín Oficial.



La normativa detalló que el organismo estará en el ámbito del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, conducido por Gabriel Katopodis. Se prevé que sea "un espacio de participación, destinado a contribuir a la evaluación y mejora continua del marco normativo, de las prácticas, herramientas y procedimientos de planificación, así como de la contratación, ejecución física y financiera de las obras públicas y gestión de los servicios públicos que lleve adelante esta Cartera Ministerial y sus Organismos Descentralizados".



En tanto, será presidido por el Subsecretario Técnico, Administrativo y Legal de la cartera en cuestión y estará integrado por un representante de "cada uno de los sujetos, entes, organizaciones de la sociedad civil, cámaras y demás instituciones, vinculados al proceso de contratación y ejecución de la obra pública, que manifiesten su interés de formar parte del mismo, a través de la suscripción del respectivo 'Convenio Marco'”.



"Para el cumplimiento de su cometido podrá invitar a sus sesiones a las personas u organizaciones que estime pertinentes, así como recibir solicitudes de audiencia para escuchar a los interesados en dar su opinión. Sus integrantes desempeñarán sus funciones 'ad honorem'”, se explicó en la Resolución.



Asimismo, el observatorio "contará con una Secretaría Técnica, bajo la dependencia de la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos".



Al comienzo de la semana, Kicillof fulminó a Milei con una carta en la que evidenció el abandono de la obras pública nacional por parte del Gobierno. "La suspensión de la obra pública implica lisa y llanamente la deserción por parte del Estado nacional de sus obligaciones en materia de desarrollo, vivienda, transporte, seguridad, derecho a la dignidad, a la salud y a la educación", sostuvo.



En ese sentido, recordó que "por capricho ideológico, Milei frenó 1.000 obras públicas en nuestra Provincia, muchas con alto grado de avance. En un país con tanta desigualdad y déficits estructurales, la obra pública es una herramienta de desarrollo indispensable. Es por eso que nuestro Gobierno venía desplegando un ambicioso plan de obra pública en la primera gestión".



Entonces, indicó que "de ninguna manera vamos a interrumpir ese plan, pero dado el ahogo financiero al que nos somete Milei y el desquicio económico que causan sus políticas, resulta cada vez más difícil mantener los planes que teníamos previstos. Las políticas neoliberales no sólo no son una palanca de desarrollo, son su principal obstáculo".



"Frente al abandono total de un Gobierno nacional que se borró, nosotros actuamos como un escudo y como una red para atenuar el daño social que produce Milei. Sin embargo, por más esfuerzos que hagamos no alcanza. No somos una isla ni queremos serlo", agregó.