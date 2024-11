La policía de la Ciudad reprimió a los jubilados que marchaban para exigir por medicamentos

“Que te ha pasado justicia si por ser pobre a mi me pegas”, dice el famoso tema de Carlos Ramón Fernández que describe casi a la perfección lo que sufren los jubilados en argentina cada vez que salen a movilizarse por sus derechos y son agredidos por los uniformados, que cumplen con su trabajo y con protocolos de arriba.

Hoy les tocó nuevamente salir a protestar para obtener medicamentos, y en esta ocasión, lo hicieron sobre la vereda para respetar el protocolo anti piquete de Patricia Bullrich pero la Policía hizo oidos sordos al mismo e igual reprimió a los jubilados que marchaban pacíficamente en la ciudad de Buenos Aires.



Jubilados marchando por medicamentos, marchando la vereda como marca el protocolo anti piquete de Patricia Bullrich.



En el “enfrentamiento” hubo varios heridos y un hombre tuvo que ser asistido por el SAME tras descompensarse y los manifestantes que fueron al rescate no pudieron ingresar a asistirlo ya que los efectivos policiales estaban rodeándolo y sacando a todo que quisiera ayudarlo. Momentos después Gerry Mirkin como fue identificado el jubilado que sufrió la descompensación tuvo convulsiones tras estar una hora tirado en el piso.





La policía no dejó pasar a ningún manifestante que quisiera ayudar al jubilado descompensado.



Tras la protesta, varias personas fueron detenidas y pide por su inmediata liberación. Por su parte, el docente jubilado que sufrió la descompensación fue trasladado al Hospital Argerich donde lucha por su vida.