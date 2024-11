Volver | La Tecla Nacionales 5 de noviembre de 2024 DEFINICIONES

La junta electoral del PJ proclamó a Cristina Kirchner como presidenta del partido

Tras detectar irregularidades en los avales de la lista de su competidor, la expresidenta será la primera mujer en presidir el Partido Justicialista. Asumirá el próximo 17 de noviembre.

Compartir