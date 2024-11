Intendentes le bajan el pulgar a una idea de Kicillof y le reclaman fondos adeudados

El gobernadorsalió con los tapones de punta contra el presidente Javier Milei, y recordó las casi mil obras nacionales que abandonó en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, convocó a los intendentes de todas las fuerzas políticas a realizar un reclamo colectivo al Gobierno nacional. A priori, losno muestran señales de acompañamiento y se enfocan en la pelea por fondos bonaerenses., sentenció el primer mandatario provincial al titular un comunicado en el que destrozó la orientación que adoptó el gobierno nacional. Entonces, indicó: “Por capricho ideológico,, muchas con alto grado de avance. En un país con tanta desigualdad y déficits estructurales, la obra pública es una herramienta de desarrollo indispensable”.Luego, Kicillof manifestó que “nuestra oposición me pide que insista y me parece bien que se pliegue al reclamo”, y expresó que“Las rutas nacionales sin inversión se deterioran y se vuelven más peligrosas. Las obras abandonadas se vandalizan e intrusan. No son un renglón de una planilla, son obras que mejoran la integración, obras que educan, curan y que generan empleos.”, concluyó el Gobernador.Ante el llamado del Gobernador,realizó consultas a intendentes del PRO y radicales para conocer una respuesta al respecto. Las primeras apreciaciones arrojaron un. Como contrapartida, resaltaron que poseen obras provinciales inconclusas.Desde el municipio de, comandado por, señalaron que durante la gestión de Alberto Fernández no tuvieron obras nacionales y que con Javier Milei no esperaban que cambie la situación. Del mismo modo, indicaron que tampoco cuentan con obras provinciales en la actualidad.En ese marco, indicaron que “el sistema está invertido. Se ayuda con recursos y obras como premio a los que hacen las cosas mal. En cambio, en San Nicolás,. Nos sostenemos solos”.“Sería bueno que se empiece a medir la eficiencia en el Estado y el buen uso de los recursos, y”, afirmaron y remarcaron: “Los recursos que tenemos de Provincia son los que nos deben girar por Ley como la Coparticipación, pero no hay ninguna obra provincial”.En tanto, otro jefe comunal amarillo del interior prefirió no expresar si está de acuerdo o no con el llamado del Gobierno bonaerense., manifestó en relación a la batalla política que encarnan Kicillof y Milei.Por su parte, desde labuscan consensuar una postura en y expresarla como. La situación interna que atraviesan no es la mejor y la intención es mostrar un planteo unificado de cara al Poder Ejecutivo bonaerense. Sin embargo, las primeras apreciaciones que surgieron no fueron en sintonía con la convocatoria del oficialismo., dijo un intendente que puso de relieve la situación que atraviesa su distrito con los recursos provinciales. A su vez, señaló:Otro jefe comunal boina blanca fue más categórico y sostuvo:. Su postura tiene que ver con no "tercerizar" con la Provincia la exigencia a Nación y que los municipios, en todo caso, planteen a la Gobernación las cuestiones vinculadas a la gestión bonaerense.Tanto radicales como integrantes del PRO relataron que. Tal situación ya los tiene preocupado y comienzan a impacientarse. Contar con recursos frescos es una necesidad de suma urgencia que poseen en los distritos.A mediados de agosto, el Ejecutivo transfirió el tercer desembolso $38.106 millones a los 135 municipios. El monto total del programa es de $116 mil millones y. La última cuota se espera con ansias, pero todavía no llega.