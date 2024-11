El otro peronismo: Zamora le abre las puertas a Schiaretti en el Conurbano

Mientras varios sectores del peronismo se enfrentan por la conducción en la nueva etapa, hay otras voces que buscan salirse de la dicotomía que encarnan Cristina Fernández y Axel Kicillof. En este marco, por la vía del centro reaparecen figuras que no están alineadas al kirchnerismo y que sueñan con un justicialismo amplio que abrace a distintas expresiones políticas. Las elecciones legislativas del 2025 aparecen en el horizonte.



En la provincia de Buenos Aires, sectores del PJ desencantados con la actual conducción intentan reagruparse con la perspectiva de mostrar una nueva alternativa política. Entre los principales referentes se encuentran los intendentes Julio Zamora (Tigre) y Fernando Gray (Esteban Echeverría). También se encuentra el exalcalde Juan Zabaleta y el dirigente gremial Facundo Moyano.



Estos dirigentes suelen mantener reuniones para intercambiar pareceres sobre la coyuntura económica, política y social. Del mismo modo, tienden puentes con otras figuras y no solo del peronismo, sino también con nombres del radicalismo que no se sienten contenidos con la deriva mileista que adoptaron muchos de sus correligionarios.



En este marco, La Tecla confirmó que el martes próximo en el distrito de Tigre, el jefe comunal Zamora recibirá al exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Será la primera actividad que protagonice el histórico dirigente en la provincia de Buenos Aires y las expectativas crecen de cara al 2025. Se espera la presencia de varias personalidades más, entre ellas las de Florencio Randazzo, entre otros.



“Es una charla sobre modelos de gestión”, contaron desde el municipio de la Primera sección Electoral y destacaron será el “primer distrito que baja a una actividad” el exmandatario cordobés. En ese sentido, agregaron que la idea es “tender puentes desde el peronismo más allá de nuestro espacio actual”. En septiembre, Zamora mantuvo una reunión con Schiaretti y Randazzo por lo que la jornada del martes próximo confirma los acercamientos que ya experimentaron.



Schiaretti piensa en la construcción de una alternativa nacional a la que denomina “Hacemos por Argentina”. En medio de rumores sobre una posible candidatura a diputado nacional, comienza a desplegar sus armas por fuera de su provincia natal y las lleva en un territorio clave en todo el país.



Con Martín Llaryora como administrador de Córdoba, el exmandatario mira con atención el desarrollo de los acontecimientos a nivel nacional bajo la presidencia de Javier Milei. Saltar el cerco cordobés es uno de sus principales objetivos para poder consolidar su espacio en busca de protagonismo en la Argentina.



Por su parte, Zamora, en una entrevista concedida a este medio tiempos atrás, habló sobre la actualidad del peronismo y si puede llegar unido el año próximo. En ese aspecto, dijo que “la unidad es siempre superior a la división o a la atomización política, pero el tema es que le pongamos contenido; porque si no es unidad para ganar y después cometer los errores que cometimos para que hoy un gobierno con las ideas más extremas del neoliberalismo gobierne en la Argentina. Esa unidad es una unidad que no existe y va en contra de los intereses de nuestro pueblo”.



“Entonces, unidad de concepción, unidad en las ideas y en el programa que vamos a ofrecerle a la sociedad para decirle que vamos a tener una mirada, o que vamos a mirar la realidad a través de las víctimas de este proceso político económico en la Argentina. Si no hay una lectura crítica de eso, es muy difícil que la gente tenga credibilidad en un espacio político en ese sentido”, concluyó.