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1 de noviembre de 2024
BOLETÍN OFICIAL

A preparar las valijas: cuáles son los días no laborables de noviembre

El Gobierno bonaerense oficializó el listado de no laborables, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades

A preparar las valijas: cuáles son los días no laborables de noviembre
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A través de su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno bonaerense oficializó el listado de no laborables, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de noviembre de 2024.

Según se destaca en los considerandos de la norma, que "la Subsecretaría de Asuntos Municipales incorpora las diversas notas de solicitud de los municipios requirentes dirigidas al Ministerio de Gobierno, donde consta el nombre del municipio o localidad, el motivo del festejo que daría lugar a la declaración de feriado y la fecha en la cual se celebra".

Además se destaca "que en razón de ello se incorpora documento que da tratamiento unificado a los requerimientos efectuados con identificación de las festividades municipales y locales con su correspondiente comuna y los días en los cuales se desarrollaran dichas festividades en los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires". 
 
F. AMEGHINO  01 DE NOVIEMBRE  ANIVERSARIO FUNDACIONAL
LOS TOLDOS GRAL VIAMONTE  02 DE NOVIEMBRE  ANIVERSARIO FUNDACIONAL
BERAZATEGUI 04 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
TORNQUIST 04 DE NOVIEMBRE  ANIVERSARIO FUNDACIONAL
CAPITAN SARMIENTO 04 DE NOVIEMBRE  PATRONAL
BOLIVAR 04 DE NOVIEMBRE  ANIVERSARIO FUNDACIONAL
TAPALQUÉ 07 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
25 DE MAYO 08 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
ESPATILLAR SAAVEDRA  08 DE NOVIEMBRE  ANIVERSARIO FUNDACIONAL
GRAL SAN MARTIN 10 DE NOVIEMBRE CIUDAD DE LA TRADICION
BORDENAVE PUÁN  10 DE NOVIEMBRE  ANIVERSARIO FUNDACIONAL
COL.SAN MARTIN DE TORUS SAAVEDRA  11 DE NOVIEMBRE PATRONAL
CASBAS GUAMINÍ  11 DE NOVIEMBRE  ANIVERSARIO FUNDACIONAL
ROBERTS LINCOLN  11 DE NOVIEMBRE  ANIVERSARIO FUNDACIONAL
STROEDER PATAGONES  11 DE NOVIEMBRE  ANIVERSARIO FUNDACIONAL
L.N.ALEM CDAD L.N.ALEM  11 DE NOVIEMBRE  ANIVERSARIO FUNDACIONAL
SALLIQUELÓ 13 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
ARRIBEÑOS GRAL ARENALES  13 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
HENDERSON H. YRIGOYEN  16 DE NOVIEMBRE  ANIVERSARIO FUNDACIONAL
ARROYO DULCE SALTO  17 DE NOVIEMBRE  PATRONAL
MONTE 18 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
FERRÉ GRAL ARENALES  18 DE NOVIEMBRE  ANIVERSARIO FUNDACIONAL
LA PLATA 19 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
MAGDALENA 20 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
PORVENIR F. AMEGHINO  20 DE NOVIEMBRE  ANIVERSARIO FUNDACIONAL
PEDRO LURO VILLARINO  20 DE NOVIEMBRE  ANIVERSARIO FUNDACIONAL
GRAL PUEYRREDON 22 DE NOVIEMBRE PATRONAL
ARBOLEDAS DAIREAUX  24 DE NOVIEMBRE  ANIVERSARIO FUNDACIONAL
OLAVARRIA 25 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
PRESIDENTE PERÓN 25 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
DENNEHY NUEVE DE JULIO  25 DE NOVIEMBRE  ANIVERSARIO FUNDACIONAL
EL PROVINCIAL NUEVE DE JULIO  27 DE NOVIEMBRE  ANIVERSARIO FUNDACIONAL Y PATRONAL
FRENCH NUEVE DE JULIO  27 DE NOVIEMBRE  ANIVERSARIO FUNDACIONAL
MONTE HERMOSO 29 DE NOVIEMBRE PATRONAL
LAS TOSCAS LINCOLN  29 DE NOVIEMBRE  ANIVERSARIO FUNDACIONAL
SAN ANDRES DE GILES 30 DE NOVIEMBRE PATRONAL
MIRAMAR GRAL. ALVARADO  30 DE NOVIEMBRE  PATRONAL
BERMUDEZ LINCOLN  30 DE NOVIEMBRE  ANIVERSARIO FUNDACIONAL

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