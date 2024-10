Los mensajes venenosos que no dan tregua a la guerra entre Kicillof y La Cámpora

El proceso emancipatorio que protagonizay que lo distancia derepercute tanto en el plano político como en la gestión provincial. El Gobernador ya dejó en claro su posicionamiento y mira hacia el futuro mientras elabora su propia partitura.muestra su desacuerdo y le envió un fuerte mensaje que golpeó en la línea de flotación de la Gobernación.“Si a mí me buscan para una discusión, con el único que me quiero pelear es con el que está quebrando a nuestro país, se llama Javier Milei. Contra eso me van a encontrar siempre, nunca me van a encontrar contra un compañero o compañera”, dijo Kicillof enel martes pasado.a la presidencia del Partido Justicialista (PJ) nacional.Horas después, tanto la vicegobernadora,, como el intendente de La Matanza,, rechazaron la intención dede judicializar el proceso electoral en el justicialismo y se inclinaron por la expresidenta. En la misma sintonía se había expresado el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos,, con su planteo en la Junta Electoral partidaria.La señal de distención que dieron tres de los principales aliados a Kicillof -sumado al apoyo de caciques como- graficaron un momento de tensa calma en el peronismo. Sin embargo,El lunes desde lahicieron saber que confiaban en La Cámpora para que le aprueben todos los proyectos que enviaron a laen la previa a mandar el. La invocación de las palabras de Máximo Kirchner fue utilizada como insumo para fundamentar sus esperanzas en un ámbito en el que el Ejecutivo no tiene muchos canales directos de confianza.La respuesta del camporismo no tardó en llegar y desde la jefatura del bloque de Diputados Unión por la Patria recordaron aque en la Cámara que preside“está todo aprobado”. Entonces, dispararon:Días atrás, el diputadohabía declarado en Radio Splendid al respecto. “. No hay ningún proyecto de ley que no haya sido tratado. Con las cámaras en minoría, por ejemplo, el RIGI bonaerense se trató en catorce días, como así también la Ley de ambulancias y emergencias médicas, que se le dio media sanción y está en Senadores, la Ley de empresas de medicamentos, que pedimos el acompañamiento de la oposición y la estamos trabajando en las comisiones para tratarla rápido”, dijo.En las últimas horas desde el distrito de Lanús, comandado por el intendente. El distrito que gestiona La Cámpora hizo gala de la entrega de 50 viviendas a vecinos de Villa Caraza y se encargó de remarcar que fue con fondos municipales.“Mientras la Municipalidad de Lanús invirtió 700 millones de pesos, OPISU sólo aportó 120 millones. Es decir, menos del 15% del total del financiamiento y en el día de ayer, no cumpliendo con el compromiso asumido, no solo con el Intendente sino fundamentalmente con los vecinos del barrio”, señalaron en un comunicado oficial. Como si fuera poco, agregaron: “Durante el acto de entrega el Intendente Julián Álvarez resaltó quepara obras en el distrito”.Elfue el blanco que eligieron para cuestionar al Ejecutivo. La directora es–“La Chochi”, como le dicen quienes la conocen, supo ser militante camporista- y se encuentra bajo el ala de, el ministro de Gobierno mano derecha de Kicillof. Del mismo modo, también señalaron: “Al día de hoy sólo existe un convenio firmado con el ministro Gabriel Katopodis por 2.300 millones para pavimentos que aún no se ha materializado”.El ataque a uno de los organismos preferidos por Bianco generó un nuevo impacto en el peronismo y el rechazo en las filas kicillofistas, que insistieron en que. De todos modos, en la Gobernación bonaerense por el momento eligieron no responder a lo expuesto públicamente., manifestaron a este medio desde calle 6. La tragedia acontecida en el municipio de la costa que se cobró vidas y todavía buscan a personas es seguida de cerca por el Gobernador.y ya planifica visitas para la próxima en distritos como Adolfo Gonzáles Chávez, La Madrid y Luján, entre otros.La queja dada a conocer por La Cámpora también generó especulaciones sobre la distribución de recursos a los municipios. Como ya contó, no son pocos los dirigentes que. El pedido cobró peso en medio de los actos que encabezó el Gobernador y el punteo realizado con ausencias y presencias de ministros y alcaldes. La propuesta ganó más terreno luego de la presentación de Máximo Kirchner en La Plata con la famosa canción dedicada al Gobernador que decía: “Yo siempre te voy a seguir, no me importa lo que digan. Y si querés otra canción, vení, te presto la mía”., es una de las preguntas que comienzan a hacerse algunos.El interrogante luego de que el ministro de Economía,z, recibiera al presidente del(Rauch). Del encuentro también participó el jefe comunal de San Miguel del Monte,. Fue un encuentro clave para los 27 municipios gobernados por el radicalismo, que ya muestran preocupación de cara al fin de año para el pago de sueldos y aguinaldos.Por lo pronto, en el camporismo avisan:. No es ninguna novedad el disgusto mayúsculo que genera en “la orga” que Kicillof no se posicione en apoyo a CFK, pero tampoco es la única discusión que presentan. Con rumores que proliferan sobre el gabinete, está claro que por ahora no habrá despidos ni renuncias. No obstante, otro reclamo que le hacen llegar al mandatario es sobre el rumbo de la gestión y la no consulta a la expresidenta sobre determinadas decisiones.