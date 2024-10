El despliegue territorial de LLA en una zona clave en la Provincia

La Libertad Avanza (LLA), con el sello de partido provincial bajo el brazo, ahora emprende su recorrido hacia el 2025 con mejores condiciones que en las elecciones pasadas. Por ese motivo ya designaron a los coroneles que van a ordenar la tropa y sumar voluntades, principalmente en el Conurbano bonaerense.



Según pudo conocer La Tecla, los libertarios ponen especial énfasis en la Primera y Tercera sección electoral, la zona donde se define gran parte de la contienda en las elecciones. En ese sentido, están decididos a fortalecer la construcción en todos los distritos para no dejar librado ningún detalle al azar.



“El diálogo está abierto con todos aquellos espacios y dirigentes que vienen militando por las ideas de la libertad y no con aquellos que quieren seguir con las prácticas de la vieja política”, indicaron fuentes del espacio. De esta manera, no cierran la puerta a alianzas, pero ponen condiciones.



En ese marco, ya se encuentran en pleno trabajo, con la intención de “ganar las elecciones” en Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Lanús, Ezeiza, La Matanza y Avellaneda. Todos municipios gobernados por Unión por la Patria y de gran peso en la Tercera sección.



“Hoy se ve que las gestiones están muy flojas y es necesario que haya concejales de La Libertad Avanza para impulsar ideas y proyectos que estén alineados con la transformación del Estado que lleva adelante el presidente Milei. Ya se están haciendo reuniones y encuentros con dirigentes”, expresaron los libertarios.



A su vez, resaltaron que “todos los referentes están trabajando fuertemente y confiados”. Por ese motivo, tanto Javier Milei como Karina Milei y Sebastián Pareja comienzan a delegar determinadas tareas de construcción. En la Tercera sección, el senador bonaerense, Carlos Curestis, es uno de los designados con la labor de armar el espacio. Asimismo, otra figura importante para el armado es la de Nahuel Sotelo, actual secretario de Culto y Civilización y exdiputado provincial.



En las últimas semanas, se conoció que en la Primera sección LLA puso el ojo en el municipio de Tres de Febrero, el distrito comando por el intendente del PRO, Diego Valenzuela. Allí, Lucas Luna, se desempeñará como coordinador en la localidad del Conurbano.