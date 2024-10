Cristina consiguió la banca de aliados claves de Kicillof y Quintela pierde terreno

La pelea por la presidencia del Partido Justicialista (PJ) nacional tuvo un nuevo capítulo en las últimas horas por lo que Cristina Fernández cosechó nuevos apoyos. La novedad fue que dos aliados a Axel Kicillof mostraron públicamente su banca a la exvicepresidenta. La judicialización impulsada por Ricardo Quintela no cayó bien en el peronismo bonaerense y lo hicieron notar.



Luego de que la Junta Electoral partidaria resolviera bajar la lista del Gobernador de La Rioja por falta de avales, el cacique del interior apeló la decisión ante el juzgado con competencia electoral a cargo de María Servini para revertir la resolución. De esta manera, abrió la puerta a la posible intervención judicial y la acción no fue bien recibida desde varios sectores.



Según pudo conocer La Tecla, en la previa a la decisión partidaria que le prohibió a Quintela ser candidato, Kicillof mantuvo una reunión con su ministro Gabriel Katopodis. El titular de la cartera de Infraestructura y Servicios Públicos es miembro de la Junta Electoral y charlaron sobre la postura a tomar sobre la situación de la lista Federales.



El funcionario provincial luego sentó posición y se plegó a la mayoría que determinó no oficializar la boleta del riojano. Asimismo, en la oportunidad, mocionó para rechazar las quejas interpuestas por el sector cuestionado. "La lista de Quintela no reunía las condiciones necesarias, entonces era lo que correspondía hacer", señalaron desde el entorno del exintendente de San Martín.



En la tarde del martes, el Gobernador bonaerense encabezó un acto en el distrito de Ensenada y cerró el Pre-Encuentro Provincial de Salud Popular y Comunitaria. Allí compartió la actividad junto a los intendentes Mario Secco y Fabián Cagliardi; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el diputado nacional Daniel Gollan y el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, entre otros.



En la oportunidad tampoco se pronunció en apoyo a Cristina, pero dejó un fuerte mensaje de unidad. "En lugar de plantear cualquier tipo de división y disputa busquemos la unidad y donde se encuentra la unidad, la unidad tiene que estar en la concepción, tiene que estar en nuestros principios, en nuestra doctrina”, dijo.



En la línea, lanzó: "Unidad de concepción, unidad de acción, nada de interna, nada de quilombo, sino acompañando a nuestra gente. Y si a mí me buscan para una discusión, con el único que me quiero pelear es con el que está quebrando a nuestro país, se llama Javier Milei. Contra eso me van a encontrar siempre, nunca me van a encontrar contra un compañero o compañera”.