Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de octubre de 2024 INTERNA CALIENTE

Kicillof pidió que no haya “nada de quilombos” y reforzó la idea de unidad

Fue durante un acto en Ensenada. El mandatario pidió acompañar a la gente y sostuvo que la única lucha que dará es contra el gobierno de Javier Milei.

Compartir