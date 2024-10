Volver | La Tecla Nacionales 29 de octubre de 2024 LA TECLA PATAGONIA

Por Nicolás Zenobio

Obras y servicios: ejes del Presupuesto 2025 de Neuquén

Rolando Figueroa presentará antes de que finalice octubre en la Legislatura el cálculo de recursos para el próximo año. Cuáles son los ejes prioritarios y qué consensos existen

