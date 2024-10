Kicillof confía en que La Cámpora agilice la aprobación de proyectos en la Legislatura

El gobierno de Axel Kicillof tiene como prioridad sostener la dinámica de la gestión ante los embates del presidente Javier Milei y en medio de la guerra interna que atraviesa el peronismo. La relación del kicillofismo y el camporismo se encuentra en su peor momento por lo que se abren interrogantes sobre el impacto en la administración bonaerense. No obstante, ambos sectores aseguran que la discusión a cielo abierto no afectará al funcionamiento provincial.



Mientras se esperan novedades en el Senado sobre el proyecto para crear una empresa pública de Emergencias médicas bajo la figura de Sociedad de Estado que ya tiene aprobación de Diputados, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara que preside Verónica Magario otra vez la iniciativa que busca derogar la ley 15.008 del régimen jubilatorio del Banco Provincia que impulsó María Eugenia Vidal.



En el ámbito legislativo descansan varios proyectos -con distintos niveles de prioridad- más que envió el Gobierno bonaerense y que esperan ser tratados en comisión para luego pasar al recinto. Asimismo, ya asoma la discusión por la ley de Presupuesto y la Fiscal Impositiva 2025 y comienza a prepararse el escenario de negociación entre el oficialismo y la oposición.



La interna en el peronismo es un condimento que se agrega, pero sus sectores enfrentados aseguran que no tendrá impacto en la gestión. Del mismo modo, en el Frente Renovador también van en la misma sintonía y descartan cualquier conflicto que atente contra la aprobación de propuestas vitales que surgen de calle 6.



Según pudo conocer La Tecla, en el Poder Ejecutivo bonaerense mostraron confianza en que sus socios de La Cámpora -sector con el que se encuentran en plena batalla- harán lo posible para aprobar los proyectos de acá a fin de año. Incluso retomaron las palabras de Máximo Kirchner al respecto para fundamentar que tendrán acompañamiento.



El líder camporista, en declaraciones a Radio 10, fue consultado sobre las acusaciones que pesan sobre su organización en torno a “limar” el gobierno de Kicillof. “Creo que La Cámpora es un sector que lo viene limando (a Axel Kicillof). Sino, no haces un acto en Atenas para decir: ‘vení que te canto mi canción, te presto la mía’. No lo haces. Eso me parece de mala leche. Sobre todo cuando Axel en ninguno de los actos que desarrolló, ni en Florencio Varela, ni en Mar Chiquita, dijo nada en contra de ningún compañero y siempre levanta la bandera de Néstor y Cristina”, había dicho semanas atrás la diputada provincial, Susana González, en diálogo con el streaming bonaerense Uno Tres Cinco.



En ese sentido, Kirchner manifestó que “lo que hacen todos nuestros compañeros y compañeras en la provincia de Buenos Aires es trabajar. De hecho, creo que el Gobernador manifestó su alegría, conformidad con los ministros que tiene”. Luego, consideró: “Yo creo que se generan algunas situaciones y contextos que tienen más que ver con mezquindades políticas que con realidades”.



“Me sorprende que se diga que se lo está limando”, dijo el presidente del PJ bonaerense y añadió: “Aparte nunca termina de estar muy claro”. A su vez, respondió: “Si alguien me dice: ‘che, le voltearon tal ley, no pudo salir esto’, que ahí es dónde vos ves realmente cómo se despliega el dispositivo y cómo funciona el dispositivo político para que sea eficiente la gestión, para ayudar, para aportar (…) me parece que es toda una construcción donde obviamente operan sobre una manera de entender la política”.



En este marco, en el gobierno de Kicillof también deben lidiar con el Presupuesto ideado por Milei y con un ajuste que continuará durante 2025. Ante la consulta de La Tecla, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, indicó que avanzaron en la elaboración de la ley de leyes bonaerense, pero que todavía restan detalles para enviarlos a la Legislatura.



“Ya hemos tenido varias reuniones técnicas respecto del Presupuesto”, dijo y sostuvo que “no hemos avanzado con las reuniones políticas” con otros sectores. De todos modos, adelantó que habrá novedades “en los próximos días y semanas” porque “en su gran mayoría ya está culminado el proyecto, hay que hacerle algunos ajustes”.



Además, remarcó que “hay que recordar que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires se hace sobre la base de la programación macroeconómica que hace el gobierno nacional, que ya confesó públicamente que es un dibujo”. En esa línea, explicó que “nuestro proyecto de presupuesto implica la toma de esas proyecciones macroeconómicas que sabemos que son falsas. Pero eso impacta en el presupuesto de la Provincia, lo que es un problema”.



“Por eso lo quiero adelantar porque va a generar algunas discusiones en ese sentido. Lamentablemente estamos obligados a tomar las proyecciones macroeconómicas del gobierno nacional”, concluyó el ministro Bianco.