Quién es quién en las universidades

Por Francisco Messina y Ezequiel Movilio



La disputa entre el gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales escaló a pasos agigantados luego del veto (y ratificación) a la Ley de Financiamiento Universitario. Los paros son recurrentes, hay facultades tomadas y las clases públicas comienzan a ser moneda corriente como medida de fuerza.



En la provincia de Buenos Aires hay 22 universidades nacionales distribuidas en todo el territorio. Los dirigentes responden mayoritariamente al peronismo, pero en algunos casos como en la Universidad de Guillermo Brown o la del Noroeste, el radicalismo es quien conduce. Sin distinción política, todos presentan batalla contra el gobierno por el recorte presupuestario.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO



Hugo Andrade



Desde junio de 2010 es Rector de la Universidad Nacional de Moreno Hugo Andrade. Dirigente peronista, responde al exintendente del distrito, Mariano West, ya que se desempeñó como secretario de economía del distrito entre 1995 y 1999. Es el tercer mandato de Andrade al frente de la casa de estudios y mantiene un conflicto con la actual intendenta Mariel Fernández por usurpación de tierras que pertenecen a la universidad.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM



Jaime Perczik



El exministro de Educación de la Nación, Jaime Perczik, fue reelecto como rector de la Universidad de Hurlingham por segunda vez por unanimidad. De buena relación con el exintendente Juan Zabaleta, Perczik se tomó licencia en la universidad para desempeñarse como secretario de Políticas Universitarias. Tras las elecciones legislativas del 2021, reemplazó a Nicolás Trotta como titular de la cartera educativa.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS



Daniel Bozzani



Daniel Bozzani asumió en reemplazo de la histórica rectora Ana Jaramillo quien renunció por jubilación después de una larga trayectoria para darle continuidad al proyecto universitario. De orientación peronista, fue uno de los oradores en una presentación de Máximo Kirchner en Lanús. Es director de orquesta y previamente se desempeñaba como vicerrector de la casa de estudios. Cuenta con fuerte respaldo en todos los claustros.





UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE



Arnaldo Medina



En Florencio Varela, Arnaldo Medina fue elegido en 2021 como rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, por la Asamblea Universitaria hasta el 2025. Lo acompaña como vicerrector el Ingeniero Miguel Binstock. Medina está ligado al peronismo y al diputado Julio Pereyra. Fue secretario de Calidad de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES



Alfredo Alfonso



Con la fórmula Alfredo Alfonso – Alejandra Zini, la Universidad Nacional de Quilmes continúa con una extensa hegemonía del peronismo hasta el 2025. El poderío es tal, que cuenta con liderazgo total en todos los claustros y eligieron al rector mediante lista única con 70 votos positivos. Es una universidad con fuerte impronta justicialista, donde los directivos cuentan con buen vínculo con la intendenta Mayra Mendoza.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA



Martín López Armengol



Es una de las universidades de mayor prestigio del país y tiene como rector a Martín López Armengol desde mayo del 2022, en reemplazo de Fernando Tauber. Fue elegido por amplia mayoría en la asamblea universitaria, con 262 votos sobre 270 posibles. El actual rector tiene como origen político el radicalismo, con fuerte impronta reformista. Sin embargo, se mostraron con ideas afines al peronismo, debido a los recortes en educación realizados por el macrismo. Similar a lo que ocurre con la conducción, en las 17 facultades que componen la UNLP hay diversidad de organizaciones políticas conduciendo los distintos centros de estudiantes. Existe una supremacía de Franja Morada en varias facultades como Derecho, Ciencias Económicas y Veterinaria, mientras que el kirchnerismo conduce el claustro estudiantil en Periodismo, Artes e informática.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA



Diego Molea



Diego Molea, es rector de la universidad desde 2012 y fue reelecto en 2015, 2019 y 2023 como rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de dicha Universidad, está ligado al justicialismo y cuenta con apoyo de Cristina Kirchner y el intendente Federico Otermin. Desde el año 2018 es integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO DE ARECO



Jerónimo Ainchil



La Universidad Nacional de San Antonio de Areco fue creada en el año 2015 en la localidad de Segunda Sección Electoral y es conducida por rector Jerónimo Ainchil desde el inicio. Ainchil tuvo algunas diferencias con el ex intendente peronista y senador bonaerense, Francisco Paco Durañona, pertenece al radicalismo y fue reelecto en el año 2021. Al momento tiene un gran diálogo con el intendente del PRO, Francisco Ratto.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA



Alfredo Remo Lazzaretti



Alfredo Remo Lazzeretti es el rector de la UNMDP. Está al frente de la Universidad Nacional de Mar del Plata desde 2017 y en 2021 fue reelecto en una elección muy pareja y junto con Silvia Berardo. En dicha elección, en compañía con Berardo alcanzaron el apoyo de 59 asambleístas, y se consagraron frente a la lista “Unifutura”, integrada por la dupla Daniel Antenucci y Mariana Foutel. Es contador Público Especialista en Administración Financiera Gubernamental, docente y dirigente político ligado al socialismo. Entre los años 1991 y 2003, cumplió funciones de secretario Internacional de la Juventud del Partido Socialista Popular. Vicepresidente de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas – IUSY. Secretario General de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas – IUSY.





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR



Daniel Vega



El rector Daniel Vega asumió su segundo período al frente de la universidad nacional con sede central en Bahía Blanca, ya que ocupa el cargo de rector desde el año 2019. Acompañado por el ingeniero electricista Javier Orozco, conformaron la coalición Acción Universitaria (Línea Phi y la Lista Universidad) y terminaron con 24 años ininterrumpidos de la Lista Blanca en el rectorado. El nacido en Coronel Suárez cuenta con un perfil más académico, sin identificarse con ningún partido político a nivel nacional. Es licenciado en física y doctor en Ciencia y Tecnología de Materiales de la UNS. El Frente Acción Universitaria cuenta con mayoría en la Asamblea Universitaria y el Consejo Superior. Para este nuevo mandato al frente de la Universidad del Sur lo acompaña Andrea Castellano como vicerectora.





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO



Marcelo Aba



En la UNICEN, Marcelo Aba y Alicia Spinello fueron elegidos por la Asamblea Universitaria con 134 votos a favor y 28 abstenciones, como rector y vicerrectora de la casa de estudios ubicada en el corazón de la provincia de Buenos Aires, por el período 2021-2025. Marcelo Aba sucedió en el cargo a Roberto Tassara y con esto el peronismo recuperó la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires.





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE



Guillermo Tamarit



Guillermo Tamarit continúa como rector de la Universidad del Noroeste bonaerense, en un cargo que ocupa desde el año 2007. En la última Asamblea Universitaria, el dirigente boina blanca fue ratificado como titular de la casa de estudios gracias al voto unánime de los 17 asambleístas. Estudió en la Universidad de La Plata, pertenece a la Unión Cívica Radical y se referencia con Facundo Manes y Danya Tavela.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA



Daniel Martínez



El rector Daniel Martínez transita su cuarto mandato en la UNLAM. De origen peronista, pero siempre al margen de la grieta entre Fernando Espinoza y Patricia Cubría, aunque se encuentra distanciado del intendente y en 2023 hizo un acto con la “Colo” en la universidad. En varias ocasiones fue sondeado para ser candidato a intendente de La Matanza o diputado bonaerense, pero siempre se quedó en la casa de estudios para ejercer su carrera política en Educación. Cuenta con un fuerte respaldo en el Consejo Superior de la institución, ya que lo ratificaron en el cargo por unanimidad para que continúe en el cargo.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO



Martín Kaufmann



Para darle continuidad a la gestión, en enero de 2023 asumió Martín Kaufmann como rector en reemplazo del histórico Aníbal Jozami, que ejerció el cargo durante 26 años ininterrumpidos. Son dirigentes de fuerte impronta peronista, en una universidad impulsada por el exdiputado nacional; Lorenzo Pepe, y mantuvieron un vínculo estrecho con el exintendente local, Hugo Curto. Sin embargo, mantienen buenos lazos con el actual intendente Diego Valenzuela. Jozami fue secretario de Políticas Universitarias durante el gobierno de Carlos Menem y Kaufmann fue vicerrector antes de conducir la universidad, en una clara muestra de continuidad en el proyecto político universitario.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN



Walter Panessi



Walter Panessi fue elegido como rector en 2021. El Consejo Superior de la Universidad se reunió y convalidó lo actuado por la Comisión Electoral, confirmando el triunfo de la dupla Panessi-Leguizamón por 51 a 49 unidades electivas. Está ligado al peronismo, con cercanía al intendente Leonardo Boto y al ministro Katopodis. Fue muy crítico del gobierno nacional luego del veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE C. PAZ



Darío Kusinsky



El abogado y docente Darío Kusinsky fue electo en el año 2019 en la Universidad de José C Paz y reelecto en 2023 por la Asamblea Universitaria, conformada por representantes de los diferentes claustros y el Consejo Social. que lo respaldan El actual rector Kusinsky está ligado al kicillofismo y asumió en la UNPAZ en reemplazo de Federico Thea, hoy presidente del Tribunal de cuentas de la provincia de Buenos Aires.





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE



Roberto Gallo



Roberto Jesús Gallo está al frente de la Universidad del Oeste desde 2017, y fue reelegido por unanimidad por la Asamblea Universitaria. Asistieron al acto además de los asambleístas, gran parte del cuerpo Docente, No Docente y Estudiantil para respaldarlo. Responde al peronismo y tiene una relación muy cercana al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Fue orador en el último discurso de Cristina en Merlo.





UNIVERSIDAD NACIONAL RAUL SCALABRINI ORTIZ



Adriana López



Adriana López fue elegida rectora en 2019 La Doctora es la quinta rectora mujer en más de 60 universidades públicas en todo el país. En la Scalabrini Ortiz, como se conoce a la casa de estudio de San Isidro, inaugurada en noviembre 2015, se ofrecen 7 carreras pero se ampliará la oferta en los próximos años. López llegó a la casa de estudios ubicada en San Isidro por el ex intendente radical Gustavo Posse.





UNIVERSIDAD NACIONAL GUILLERMO BROWN



Pablo Domenechini



El nacido en Esteban Echeverría está transitando su segundo mandato en el rectorado de la Universidad de Guillermo Brown. La Asamblea Universitaria lo reeligió en junio del año 2023 a junto a Facundo Nejamkis para seguir al frente de la casa de altos estudios. Pablo Domenichini fue titular de la Federación Universitaria Argentina (FUA), secretario de Políticas Universitarias durante la gestión de Cambiemos, está ligado al radicalismo bonaerense y viene de participar en las elecciones del Comité Provincia en la interna de la UCR contra el ex intendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández quien ganó la elección, según la Junta Electoral del partido centenario.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA



Jorge Fabián Calzoni



Jorge Fabián Calzoni es el rector de la UNDAV, desde su creación en 2010. Previamente había sido secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Avellaneda. Calzoni era socio político del intendente Jorge Ferraresi y compartieron cargos en el Partido Justicialista local. Se distanciaron luego del cruce por la apropiación de tierras en la Sede de UNDAV del Riachuelo.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO



Flavia Terigi



Para darle continuidad al proyecto político universitario, Flavia Terigi asumió como rectora en lugar de Gabriela Diker, quien cumplió funciones en el ministerio de Educación durante la gestión de Alberto Fernández. La dirigente tiene buenos vínculos con el kirchnerismo bonaerense y con el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. Fue subsecretaria de Educación de la Ciudad de Buenos Aires entre los años 2003 y 2006.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN



Carlos Grecco



Se trata del segundo mandato del rector Carlos Grecco en la universidad sanmartiniana. Cuenta con un perfil académico, y mantiene una estrecha relación con el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, el intendente Fernando Moreira y el exministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk. Greco cuenta con orígenes peronista y dedicó su recorrido político en el ámbito universitario, siempre en el espacio justicialista. Además de dirigir la universidad de San Martín, hasta principios del 2024 fue presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En 2021 fue sondeado para ocupar el cargo de Secretaría de Políticas Universitarias en reemplazo de Perczik.