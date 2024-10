Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de octubre de 2024 UNA PELEA INTIMA

Varios sucesos que agravaron la relación entre Kicillof y Máximo

El vínculo entre el Gobernador bonaerense y el líder de La Cámpora es un capítulo aparte en la interna del peronismo. Los antecedentes que marcaron una grieta.

Compartir