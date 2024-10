Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de octubre de 2024 CRECE EL MORBO

¿Habrá foto?: Cristina y Axel Kicillof vuelven a verse las caras en La Plata

La expresidenta Cristina Fernández y el gobernador Axel Kicillof coincidirán hoy en un acto por los 47 años de Abuelas de Plaza de Mayo que se desarrollará en el Teatro Argentino de la capital. El encuentro se producirá en medio de chispazos entre el kicillofismo y La Cámpora en el marco de la interna por la conducción del PJ nacional.

Compartir