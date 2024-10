Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de octubre de 2024 "LA MADRE DE LAS BATALLAS"

“Va a arrasar”: Milei confirmó que Espert encabezará la próxima lista libertaria

En diálogo con Alejandro Fantino, el Presidente anticipó que el ahora senador será quien encabece la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones. Pese al acuerdo con el PRO, Milei le promete el lugar a uno de sus alfiles.

