Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de octubre de 2024 DISPUTA PARTIDARIA

Mientras Quintela desafía, el kirchnerismo impulsa la mesa Cristina presidenta

El gobernador de La Rioja cruzó al cristinismo por irregularidades en vísperas a las elecciones del PJ. Mientras tanto, en el kirchnerismo continuaron con el clamor en Quilmes y preparan más actividades para continuar con la campaña.

Compartir