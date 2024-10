Volver | La Tecla Nacionales 22 de octubre de 2024 ECONOMÍA

Un negocio en expansión que se extiende en la era libertaria

Las franquicias inmobiliarias resultan un modelo cada vez más atractivo a partir del terreno fértil que encuentran debido a medidas fiscales que promueven su crecimiento. Las estadísticas que muestran el crecimiento.

Compartir