Unidad o portazo: el Frente Renovador pone condiciones para seguir en UxP

El presidente del espacio, Diego Giuliano, aseguró que "de acuerdo a lo que pase en el justicialismo, veremos si seguimos juntos o si cada uno toma su camino". Y añadió que ante el ajuste y la salvajada de la eliminación del otro, la situación "amerita el principio de la unidad”.

