Volver | La Tecla Nacionales 22 de octubre de 2024 NOVEDAD

Mosquitos rojos: por qué los crearon y por qué motivo no hay que matarlos

Con la suba de las temperaturas y altos niveles de humedad, el dengue volvió a ser una preocupación en varias regiones del país. En ese sentido, los insectos fueron modificados genéticamente y liberados en la provincia de Mendoza como prueba piloto.

Compartir