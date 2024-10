Volver | La Tecla Nacionales 22 de octubre de 2024 ÉPOCA DE VACAS FLACAS

Con 6 kilos menos por persona, el consumo de carne se encuentra en pisos históricos

Pese a que aumenta por debajo del IPC, la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y derivados de la República Argentina calcula que es el nivel más bajo de los últimos 26 años.

