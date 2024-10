Cristina vs. Kicillof: consecuencias de una relación desgastada

Lo que dijo Kicillof en su carta en X se ha convertido en un mandamiento para su entorno, que repite hasta el cansancio: “A Axel no le interesa romper nada”. Pero la frase no queda ahí y se subtitula con un intrigante “él no quiere romper, pero parece que lo están como llevando a eso”. En esa línea, hace un par de semanas, Jorge Ferraresi dijo en una reunión que, como van las cosas, el peronismo tendrá listas separadas en las elecciones del año que viene.Es esa la madre de las batallas, el verdadero trasfondo de una pelea en la que Cristina Fernández quiere ganar centralidad para digitar, una vez más, las nóminas legislativas, ya no sólo de la Provincia, sino del país. Su desembarco en el PJ Nacional persigue, entre otros, ese objetivo, bajo la creencia de que las nóminas tienen que reflejar pureza para evitar los Poncio Pilatos y los Judas. También para alinear a los PJ provinciales que se muestren díscolos a su conducción. Será sometimiento o intervención.Desde el círculo íntimo de CFK sostienen que la frialdad de la relación “es de su parte”, en referencia al mandatario provincial. De esta manera, el distanciamiento entre ambos se evidencia cada vez más, casi al mismo ritmo que se profundiza la interna en el justicialismo. Kicillof no se sumó al operativo clamor y no se expresó en favor de la candidatura de Cristina para conducir al partido. Ante esta situación, el mensaje que salió desde el Instituto Patria fue contundente: “Los apoyos que han venido de diferentes lugares han sido sin ningún tipo de condicionamiento”.“Ir a interna para Cristina es fabuloso porque cada lugar que ocupó como funcionaria fue a través del voto y siempre le fue bien. Esta no va a ser la oportunidad que cambie eso, le va a ir bien”, se entusiasman en el cristinismo.En la reunión del viernes en la sede del gremio SMATA, donde lanzó la ya célebre fase “los Judas y los Poncio Pilatos en el peronismo no van más”, la expresidenta se mostró dolida porque pocas horas antes, en Berisso, Kicillof no dijo lo que ella quería que dijera: un simple “Cristina tiene que presidir el PJ”. Pero más le dolió y embroncó que el bonaerense no se pusiera al hombro la tarea de bajar a Ricardo Quintela de la pelea por el partido. En el gobierno provincial aseguran otra cosa, al referir que Axel le dijo al “Gitano” que no le convenía entrar en esa disputa, que iba a perder por goleada y que, además, le iba a complicar su gestión al mando de la provincia más grande del país.A Kicillof también le duele el quiebre con su madre política y, tanto él como su entorno, prefiere cargar las tintas en Máximo. Creen que el hijo “está obstinado en mostrarle a Cristina que Axel es un traidor”. Pero la evidencia de que todo está avalado por ella obtura cualquier intento por dejar a salvo una relación rota, con un difícil punto de retorno. En la Gobernación niegan que Axel y Cristina se hayan visto la semana pasada. La Cámpora dice lo contrario. Quizá sea un gesto del Gobernador para no traicionar el supuesto pacto de que de la reunión debía mantenerse en secreto. Desde la organización K se encargaron de decir que hablaron más tres horas y que si Kicillof no decía nada era porque “le fue mal”. Como para sumar intriga, en calle 6 apuntan que “lo más fácil era llamar por teléfono o reunirse para arreglar las cosas”.“Si Cristina quiere ser candidata a presidenta en 2027 nosotros la vamos a acompañar, porque es lo mejor que nos pasó, pero eso tiene que estar sustentado en un proceso nuevo. Si es con ella o con otro debe ser con una alternativa nueva, como ella misma lo dijo en Merlo cuando planteó que el sindicalismo del 45 ya quedó viejo, por ejemplo”, sentencian en las huestes kicillofistas. Un mensaje que La Cámpora y la propia Cristina descreen, en el convencimiento de que Kicillof se quiere emancipar y encarar la renovación despegándose del kirchnerismo.“Ellos (La Cámpora) creen que si algo pasa por fuera del dedo de Cristina les resta poder”, se quejó un ministro bonaerense. Kicillof reconoce, o al menos reconocía hasta ahora, la conducción de Cristina, pero no soporta intermediarios. “No voy a dejar que esa conducción que hasta ahora fue de Cristina hacia mí, me la tercericen con Máximo”, es lo que advierte desde hace un tiempo largo, y lo que fue desgastando la relación.Para el camporismo, cuestionar a Máximo Kirchner es cuestionar a la conducción de Cristina. El planteo es que ella decide en quién delega los roles y MK es al que designó para llevar adelante la tarea en la Provincia. Por lo tanto, “quienes lo niegan, niegan a Cristina”, desafían. Sostienen que es Kicillof quien comenzó a distanciarse de la jefa y que cada vez la consulta menos. Depositan en el Gobernador la responsabilidad sobre la frialdad en el vínculo, además de repetir hasta el hartazgo que no logra ordenar -sobre todo- a Andrés Larroque y Jorge Ferraresi, dos ultra K que se cansaron del “dice Cristina que…”.El otro problema sobre la mesa es que -según cuentan- Kicillof dejó de consultarle a la exvicepresidenta sobre las medidas de gobierno en la Provincia. Eso le hizo saber Máximo Kirchner a un exintendente alineado al Gobernador. Incluso, trascendió que CFK no se entera por boca del mandatario provincial de las medidas de mayor impacto, sobre todo las que son de proyección nacional y de cooperación con otras provincias. En resumen, consideran al mandatario un mero delegado, que debe gozar de escasa o nula independencia, a la vez que inquietan con una frase comparativa hiriente: “Si sigue haciendo lo que está haciendo hasta ahora, de separarse de ella, va a terminar como Alberto”.Axel se esforzó en Berisso pero no logró atemperar la aguas, sino todo lo contrario “Tenía que dejar en claro que lo conduce Cristina y que no es un traidor”, apuntó un funcionario, quien se quejó de las columnas del periodista Horacio Verbitsky, que emula al Gobernador con Augusto Timoteo Vandor. Traidor es la palabra que más duele en la residencia gubernamental bonaerense. Por eso Kicillof ataja a quienes lo quieren empujar al divorcio definitivo. Dice, “si me quieren echar del kirchnerismo, que me echen ellos; yo no me voy a ir. Que me echen si quieren, pero traidor nunca”. Con esa consigna es que la nombró varias veces en el acto del 17 en Berisso, aunque no dijo lo que ella y sus acólitos esperaban.No obstante, en el entorno de Kicillof albergan la esperanza que haya un camino hacia la reconciliación, porque CFK muchas veces habilitó rencillas y que sus laderos salieran a marcar la cancha contra alguien, para después tomar una decisión en contrario. En un pasado cercano los perdones alcanzaron, entre otros, a Sergio Massa y Alberto Fernández, ¿por qué no habrían de alcanzar en 2027 a Kicillof?