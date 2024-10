Volver | La Tecla Nacionales 19 de octubre de 2024 ELECCIONES

Cristina presentó su lista para competir por el PJ con presencia bonaerense

Pese al pedido de unidad de Axel Kicillof, la expresidenta publicó la nómina de dirigentes que la acompañaran en la lista Primero la patria.

Compartir