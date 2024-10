Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de octubre de 2024 NECOCHEA

Tasa portuaria y nueva prórroga: dos temas donde el campo llevó sus reclamos por el Puerto de Quequén

Luego de efectivizada la prórroga en la explotación del elevador del Puerto Quequén, dirigentes rurales del Sudeste mantuvieron un encuentro formal con la presidente del Consorcio de Gestión Puerto de Quequén, Jimena López.

Compartir