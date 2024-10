Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de octubre de 2024 EMPEZÓ LA ROSCA

Por Hernán Sánchez

hernansanchez03

Rodríguez Larreta volvió a la Provincia y el armado de centro pone sus mojones

El exjefe de Gobierno porteño estuvo en Suipacha junto a Emilio Monzó, activo armador de una nueva propuesta electoral que busca aunar a distintos espacios y dirigentes que escapen a la polarización entre Milei y el kirchnerismo.

