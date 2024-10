Volver | La Tecla Nacionales 18 de octubre de 2024 UNIVERSIDADES

Ex titular de la AGN aseguró que los presupuestos se redujeron 30% y criticó la gestión de Milei

El ex titular de la Auditoría General de la Nación, Jesús Rodríguez, aseguró que “los presupuestos de las universidades nacionales se vieron reducidos en más del 30 por ciento en términos reales en este año”. Además, remarcó que el pedido de auditorías no va en contra de la autonomía de las instituciones.

