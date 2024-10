Volver | La Tecla Nacionales 17 de octubre de 2024 SINIESTRO VIAL

Trágico accidente en La Plata: un nene de 3 años murió aplastado por un camión de basura

El menor falleció en el acto luego de caerse de la moto en la que viajaba con sus padres. El dramático suceso ocurrió en la calle 117 entre 91 y 92, Villa Elvira.

