El 45% de la gente quiere cambiar la ubicación de la Capital Federal

La consultora Zuban Córdoba y asociados realizó un estudio y compartió un adelanto sobre la posibilidad de trasladar la Capital Federal a otra provincia y reveló que la gran mayoría estaría de acuerdo con esa posibilidad.



Según el sondeo realizado por la consultora que conduce Gustavo Córdoba, un 45,3% de los encuestados están a favor de la opción de trasladar la Capital, mientras que un 22% se inclinó por la opción no sabe no contesta y por otro lado un 32,55% no está de acuerdo y rechaza la posibilidad de cambiar de lugar la Capital Federal.







En una primera instancia los/as argentinos/as elegirían en un 26,7% a Viedma, según el estudio. Mientras que entre las opciones los encuestados se inclinaron en segundo lugar por la ciudad de la Pampa con un 23% y la sigue de cerca Córdoba con un 20%. Le siguen Santiago del Estero con 12% y Tucumán con 6%.







Por su parte aparecen un poco más abajo la opción de crear una nueva ciudad con el 5,2% en un empate técnico con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actual Capital y Bahía Blanca con el 4,5% y Rosario con el 4,4%.