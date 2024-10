Kicillof retomó su agenda con ministra camporista en un clima incierto en el PJ

El gobernador, Axel Kicillof, retomó su agenda de gestión este martes con un acto en La Plata y acompañado por la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout. La actividad se hizo en un contexto en el que la incertidumbre de apodera en el peronismo ante la batalla interna por la presidencia del PJ nacional. Del mismo modo, la jornada estuvo atravesada por la incógnita que existe sobre la reunión con Cristina Fernández, que existió, duró más de tres horas, pero sobre la cual no se conoce detalle alguno.



La entrega de premios y subsidios del Plan de Fortalecimiento a la Cultura Comunitaria fue el motivo por el que el mandatario provincial compartió escenario con la funcionaria camporista, una de las figuras que participó del acto de Máximo Kirchner en estadio Atenas de la capital bonaerense. Asimismo, estuvo la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. Como si faltaran particularidades, hubo presencia massista en medio del fuego interno K y el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, dio el presente.



De todos modos, la atención se centró en las repercusiones que generó lo acontecido durante el lunes en torno a un reencuentro entre Kicillof y Cristina. Fuentes vinculadas al cristinismo aseguraron que se llevó a cabo la reunión por más de tres horas, pero desde el entorno del Gobernador niegan que se haya llevado a cabo. En el mar de versiones que surgieron en las últimas horas también se encontraron trascendidos que planteaban lugares distintos del cónclave.



Las aseveraciones cruzadas no hacen más que reforzar el cuadro de situación que atraviesa no solo la crisis en el peronismo, sino también el distanciamiento existente entre ambos dirigentes. La pelea por la presidencia del Partido Justicialista (PJ) nacional empantanó más el vínculo y exacerbó las diferencias entre La Cámpora y sus detractores.



Una fuente vinculada al kicillofismo manifestó a La Tecla “me consta que la reunión se hizo”, pero luego aclaró que “la gente de Axel salió a decir que no se había hecho”. En ese marco, analizó que desde su punto de vista “no ha sido buena para Axel” y que “no ha conseguido nada” de lo que fue a plantear.



“Ellos están convencidos de que ganan, de que nadie puede contra Cristina”, sostuvo en relación al sector que clama por CFK como conductora del PJ. Asimismo, indicó que “el problema es que nadie puede porque La Cámpora tiene todo” y vaticinó: “Si vamos a elecciones abiertas, vamos mal”.



En el camporismo admiten que Cristina es fuertemente presionada por un Kicillof que busca mayor grado de autonomía, pero apuntan contra el entorno conformado por Andrés Larroque, Jorge Ferraresi y Mario Secco. Del mismo modo, reiteran que cuestionar el rol de Máximo Kirchner es poner en tela de juicio el liderazgo de CFK y que gran parte de la discusión se resume a la puja por los lugares de la lista. Además le reprochan al Gobernador no solo que no se encuadra bajo la conducción de la expresidenta, sino que tampoco ordena al círculo que lo rodea y está en guerra con La Cámpora.



Si bien guardan alguna esperanza en que Kicillof finalmente retorne a la senda cristinista, abren un gran signo de interrogación sobre cómo hará para cumplir con las demandas de quienes le exigen que tome el bastón de mariscal y les abra mayores espacios en la boleta del 2025. Otro gran dilema que deberá resolver el mandatario provincial.



Kicillof solo habló para los presentes y evitó el contacto con los periodistas acreditados. Saintout tomó la palabra a diferencia de su última aparición en la Gobernación –días después del acto de Kirchner en La Plata-. Las críticas al presidente, Javier Milei, no faltaron y remarcaron la importancia de las políticas cultures en un contexto de crisis económica y ajuste nacional.



El Gobernador luego participó de un homenaje a Antonio Cafiero en la capital bonaerense a 10 años de su fallecimiento. Junto al intendente de La Plata, Julio Alak, al jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y al diputado nacional, Santiago Cafiero, designaron “Gobernador Antonio Cafiero” a la Diagonal 74, en el ingreso a la ciudad. El recuerdo a un dirigente que protagonizó una elección interna en el peronismo no desentonó con el actual momento.



Mientras tanto, el acto en Berisso que tendrá como único orador a Kicillof sigue en pie. La tropa kicillofista, encabezada por Larroque, organiza un acto multitudinario para el Día de la Lealtad peronista en el que esperan al menos unas 20 mil personas. El escenario en el distrito ya está emplazado a pesar de los resquemores que genera en el camporismo.



En tanto, pasado el mediodía, en la Residencia de Kicillof comenzó una cumbre con varios ministros de su riñón y también intendentes. En un escenario político dinámico, las reuniones son continúas y la incertidumbre crece momento a momento.