Moratoria previsional afuera: El Gobierno confirmó que no tiene previsto extender el programa

El titular de Anses, Mariano de los Heros, informó ante la Cámara de Diputados que el Poder Ejecutivo eliminará la moratoria previsional. Dicho programa permite acceder a la jubilación a aquellas personas que no tienen los 30 años de aportes.

