Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de octubre de 2024 INTERNA UCR

Dan a conocer resultados de la interna pero todavía no se proclama al ganador

A una semana de los comicios boina blanca, la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical dio los resultados confirmados de los distritos que no fueron impugnados. La resolución sobre los distritos impugnados definirá qué sector ganó.

Compartir