Según Guillermo Francos, a Javier Milei “no le preocupa que se apruebe el Presupuesto 2025”

El Jefe de Gabinete avisó que en caso de que no avance la iniciativa en el Congreso, podría prorrogarse el Presupuesto 2023. “Esperemos que no sea así. Pero tampoco nos asusta”, afirmó.

