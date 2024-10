Volver | La Tecla Nacionales 13 de octubre de 2024 LÍMITES

Pisos y techos: con el PRO tercero, la Provincia se debate entre LLA y el peronismo

Una nueva encuesta de CB Consultora en la provincia de Buenos Aires arrojó resultados que muestran las debilidades y fortalezas de todo el arco político. Máximo Kirchner uno de los políticos con peor performance en territorio bonaerense.

