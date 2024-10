Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de octubre de 2024 JUSTICIA

Citaron a indagatoria a Martín Insaurralde por el Marbella Gate

El exjefe de Gabinete de Axel Kicillof es investigado por presunto lavado de dinero. El pedido se extienda a dos de sus hijos, una de sus exesposas y dos posibles testaferros, pero no para la modelo Sofía Clérici.

