Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de octubre de 2024 MEDIDAS

Golpe a 400 urbanizaciones ilegales: La Plata suspende obras y trámites

El Municipio de La Plata dispuso hoy la suspensión de las obras y trámites administrativos de más de 400 barrios que habían sido iniciados durante la gestión anterior violando la legislación provincial vigente.

Compartir