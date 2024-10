Volver | La Tecla Nacionales 10 de octubre de 2024 FRACTURA

Manrique pegó el portazo y expuso la delicada situación en la conducción de la CGT

El secretario gremial de la CGT y adjunto de Smata, Mario "Paco" Manrique, dio un paso al costado de la central obrera. Manrique alegó que la falta de comunicación y transparencia en la labor cegetista son parte de su alejamiento

