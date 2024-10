Volver | La Tecla Informe Especial 10 de octubre de 2024 EN CRISIS

Por Juan Pablo Carvajal

Pulgar abajo: Javier Milei y una aprobación en la cuerda floja

Las medidas que toma el Gobierno están lejos de tener plena aceptación de la sociedad y el descontento crece cada vez más. Cuáles son los límites de la tolerancia y cómo es el efecto en la Provincia

